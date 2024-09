Musk, anche la mamma ironizza sulla foto con Meloni: "In hotel con lui". Il post

26 settembre 2024 a

Si continua a parlare del fatto che a premiare Giorgia Meloni alla Ziegler Ballroom di New York con il Global Citizen Award dell'Atlantic Council sia stato Elon Musk, che nel discorso introduttivo l'ha presentata come "una persona che ammiro", "onesta e verace". In particolar modo, ad attivare la macchina dei media è stata la foto che ritrae la presidente del Consiglio italiana al fianco dell'ad di Tesla. Lo scatto, che immortala la premier allo stesso tavolo dell'imprenditore, è diventata virale in pochissimo tempo. "Sappiamo tutti cosa è successo dopo...", ha ironizzato il giornalista scientifico Simon Goddek su X. L'imprenditore, che della piattaforma è il proprietario, ha risposto: "Ero con lì con mia mamma. Non c'è alcuna relazione romantica con il Primo Ministro Meloni".

I went back to the hotel with Elon. https://t.co/5x6z62jPRL — Maye Musk (@mayemusk) September 26, 2024

Ma il tam tam impazzito di ipotesi e di ricostruzioni fantasiose non si è arrestato tanto che a fare chiarezza è stata, oggi, anche la mamma di Elon Musk. Ripubblicando sul suo profilo ufficiale il post al quale aveva replicato anche il figlio, Maye Musk ha usato l'arma dell'ironia e ha scritto: "Sono tornata in hotel con Elon". E l'ad di Tesla ha scritto ancora: "Vero". Intervento, questo, che ha già attirato tantissime reazioni e mi piace. "Questo è il mio post preferito", fa sapere un utente. "Ben fatto! Lo sta guardando come tutte le donne guarderebbero la più grande mente del pianeta", digita qualcun altro.