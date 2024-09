Musk, il collaboratore umilia il Pd dopo l'invettiva social. “Drogati, pedofili, corrotti”

26 settembre 2024 a

Una figuraccia social per Marco Furfaro, fedelissimo di Elly Schlein. Il deputato del Partito democratico è partito con una valanga di critiche nei confronti di Giorgia Meloni e di Elon Musk in un messaggio pubblicato su X, a cui era allegata una foto: “Al centro, la donna del popolo, quella della ‘famiglia tradizionale’ e de ‘i bambini non si toccano’. A sinistra, Musk. In Italia, grazie alle leggi Meloni, sarebbe in galera per aver fatto due figli con maternità surrogata e per uso continuo di droghe, leggere e pesanti. Non solo. Ama talmente tanto i valori tradizionali, i bambini e la famiglia, che è padrone di un social dove è permessa la pornografia e dove gira anche pedopornografia. A destra, Katalin Novák. Era una fedelissima di Orbán, ministra della Famiglia Tradizionale. Cacciata persino dall'autocrate ungherese, perché nell’aprile 2023, contestualmente con la visita del Papa a Budapest, concesse la grazia presidenziale al vicedirettore dell’orfanotrofio di Bicske. Uno schifo di uomo che aveva cercato di coprire gli abusi pedofili, arrivando a forzare i bambini a prestare falsa testimonianza. Gli amici di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dell'Italia: drogati, pedofili, corrotti. Uno schifo indicibile, ci stanno facendo vergognare in tutto il mondo”.

A replicare per le rime e a zittire i deliri di Furfaro ci ha pensato Andrea Stroppa, collaboratore del patron di X (cura i suoi appuntamenti e rapporti in Italia): “Onorevole Furfaro e Schlein, sono la persona che segue Musk. Lei sta dicendo che X favorisce la pedopornografia e che l'imprenditore è un drogato? Le lascio qualche info prima che probabilmente potremmo vederci in altra sede. Nel secondo semestre 2021 Twitter vecchia gestione ha sospeso 600.000 account per contenuti pedopornografici. Nella prima metà del 2024 X sotto gestione Musk ne ha sospesi quasi 2,8 milioni. Musk utilizza chetamina sotto stretto controllo medico essendo autorizzata dall'autorità FDA, aldilà degli articoli di giornale è sottoposto regolarmente a test anti-droga richiesti dalla NASA e autorità americane essendo a capo della più importante azienda aerospaziale al mondo. Non ha fallito nessun test anti-droga. Cordialità”. Un autentico buco nell’acqua per il piddino.