Mara Venier non trattiene le lacrime: "Per te se sono qui". L'omaggio a Giurato

15 settembre 2024

Un inizio molto emozionante quello della nuova stagione di Domenica In, l'ultima per Mara Venier, che è iniziata con la commozione della conduttrice per il ricordo di Luca Giurato, morto pochi giorni fa all'età di 84 anni. La padrona di casa ha ricordato il suo amico e collega, che per di più è stata la persona che l'ha chiamata per la sua prima Domenica In nel 1993, come lei stessa ha ricordato.

“Ho cominciato con la stagione 1993-94 di Domenica In e mi ha voluto lui, mi ha voluto vicino a sé Luca Giurato e voglio ricordare quell'edizione così", ha detto in diretta. Questi i ringraziamenti e le memorie da parte di Mara che, dopo aver mandato in onda un filmato in ricordo di Giurato, ha concluso: "Per te Luca, se sono qui ancora oggi è solo grazie a te". Dopo l’omaggio al suo caro ex amico Giurato, Mara ha quindi ringraziato il pubblico e ufficializzato l’inizio della sua 16esima edizione del programma.