Domenica In, "l'ho detta". Venier scatenata: cosa le sfugge durante il quiz

Domenica In parte col botto. Interviste, approfondimenti e studio rivoluzionato ma, soprattutto, un nuovo gioco telefonico denominato ‘Mara 500+’, che coinvolge il pubblico da casa in un nuovo quiz a premi basato su filmati e momenti di repertorio rubati dalle tante edizioni del popolare programma. Un modo, questo, per essere sempre vicini ai telespettatori e renderli parte del grande show. Mara Venier, cintura nera di improvvisazione, ha già dovuto fare i conti con una piccola svista in diretta. Proprio nello spazio dedicato al divertimento con gli italiani, la conduttrice ha fatto confusione e, leggendo la domanda, ha fornito un suggerimento che corrispondeva alla risposta. Complice e divertito Renzo Arbore, ospite del primo appuntamento. Il video, che riprende la scena, è già virale.

"L'avventura di Domenica In è iniziata il 3 ottobre del 1976", ha iniziato a leggere con tanto di cartoncino in mano. "Sì, con Corrado, ne abbiamo parlato prima", ha commentato subito dopo per riallacciarsi a un discorso fatto in apertura di puntata. Venier, però, ha capito presto di aver commesso un errore. "Ho detto la risposta. La domanda era 'Chi ha condotto la prima edizione'. L'ho detta", ha affermato. Dopo qualche istante di gelo, la signora della domenica ha ripreso in mano la situazione. "Nicola (il concorrente, ndr), chi?", ha domandato. "Corrado", ha risposto lui ridendo. La conduttrice ha ironizzato: "Bravo, non so come hai fatto".