Meteo, Sottocorona striglia Parenzo: "Con te non ci parlo". Gelo in diretta

A L'aria che tira, il talk-show mattutino di politica e di attualità, David Parenzo ha lasciato spazio a Paolo Sottocorona e alle sue previsioni meteo. Nei precedenti minuti di pubblicità, però, qualcosa è andato storto. A spiegare le conseguenze del fuorionda è stato il conduttore stesso che, facendo notare al suo pubblico l'espressione facciale del meteorologo, ha raccontato: "Durante la pausa pubblicitaria Paolo Sottocorona mi ha guardato con sguardo insolitamente torvo". Il motivo? Tutta colpa dell'uso improprio dell'espressione "bomba d'acqua", usata per lo più quando si parla dei fenomeni del cosiddetto "clima impazzito".

"Infatti con te non ci parlo", ha replicato Sottocorona, che poi per smorzare la tensione si è concesso una fragorosa risata. Il conduttore della trasmissione, allora, ha accettato il rimprovero ed è rimasto ad ascoltare: "Accetto la tua reprimenda". Via alla spiegazione dell'esperto: "In 10 secondi. Bomba d'acqua è un modo di dire che non ha una misura. Per me lo è, per te non lo è. Che significa?".

"Esiste - ha continuato Sottocorona - il termine 'nubifragio', che ha dei numeri. Trenta millimetri di pioggia in un'ora o 50 millimetri in due ore sono un nubifragio, se è di meno non lo sono. Io immagino che anche tu David sia interessato al fatto che il tuo commercialista ti dice: 'Devi pagare una bomba di tasse'. Ti basta o vuoi sapere quante sono queste tasse?". Parenzo non si è trattenuto: "Qua però caro Paolo entri nel vivo di un tema che mi sta molto a cuore", ha ironizzato il giornalista.