Meteo, "anche fenomeni intensi": Sottocorona fa il punto. Che tempo ci aspetta

Le temperature hanno iniziato a crollare e il grande caldo, protagonista indiscusso degli ultimi mesi, sembra già un lontano ricordo. Paolo Sottocorona, in diretta su La7, ha aggiornato i telespettatori con le previsioni meteo. Che tempo avremo nelle prossime ore? "Ancora qualche pioggia consistente o anche localmente forte sul medio versante adriatico, al Sud qualche debole precipitazione, ma sulle altre zone avanzano ampie schiarite", ha anticipato l'esperto.

Domani, invece, il quadro è un po' differente. "In parte si attenua questo maltempo al Sud, dove arrivano ampie schiarite, però Sicilia settentrionale, medio-basso versante adriatico con qualche precipitazione", ha proseguito il meteorologo. Ancora "schiarite molto ampie al Nord e al Centro". Lunedì, poi, "torna il tempo perturbato".

Quale scenario attendere? Si tratterà di un tempo "instabile, che in certe zone come la Romagna, le Marche, la Sicilia e la Calabria darà anche qualche fenomeno intenso", ha detto Paolo Sottocorona. Per quel che riguarda le temperature minime, infine, è bene notare che, soprattutto nelle zone interne, "restano su valori molto bassi", ha concluso l'esperto.