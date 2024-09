Meteo, la doppia perturbazione fa crollare le temperature. Sottocorona: “Non il gelo, ma…”

13 settembre 2024 a

a

a

Il cambiamento del tempo è stato netto e deciso. Per fare un punto della situazione sulle previsioni meteo c’è da registrare l’intervento del meteorologo di La7, Paolo Sottocorona, che si collega durante la puntata odierna di Omnibus: “La perturbazione che è passata ieri è ancora piuttosto attiva ma si è spostata verso est e la sua parte riguarda soprattutto il sud. Ma c'è un secondo impulso, spesso capita che dietro un fronte freddo, una perturbazione, ci sia come un altro piccolo fronte dietro, è piccolo ma non senza conseguenze. Cioè è piccolo ma non debole, meno esteso però sta andando dei fenomeni”.

Italia tormentata da temporali e forte vento: dove e quando scatta l'allerta gialla

L’esperto si focalizza poi sulle previsioni del tempo giorno per giorno: “Oggi, venerdì 13 settembre, le piogge sono attenuate quasi del tutto sulle zone di nord ovest, ancora presenti sul resto del nord, ma ormai deboli, in esaurimento. Sulle zone del centro arriva questo secondo impulso e prende sia il versante adriatico sia quello tirrenico, poi arriva anche al Sud peninsulari, con le due perturbazioni unite, con fenomeni anche intensi, ma la parte principale della perturbazione ormai è al di là dell’Adriatico. Sulle Isole maggiori qualche schiarita o piogge residue, insomma sta passando. Domani, sabato 14 settembre, si nota già al primo sguardo che ci sono moltissime zone come il nord, parte del centro, in cui non piove, le isole in cui c’è qualche pioggia, al sud qualche pioggia debole. C’è unica zona, quella fascia del medio basso adriatico, perché si arriva anche nelle zone del Gargano, dove c’è la possibilità di qualche fenomeno consistente, però sono zone sempre più ristrette con fenomeni che tendono ad attenuarsi, soprattutto come estensione. Nella giornata di domenica 15 settembre in cui prevale al nord e al centro il tempo stabile, dove potremmo trovare le ultime precipitazioni è sul medio basso versante adriatico, Gargano, Sicilia settentrionale, qui qualche fenomeno può essere consistente, ma sono ormai ridotti veramente al minimo, sennò qualche debole pioggia e sennò prevalenza di schiarite”.

“Da molti anni…”. Giuliacci e un settembre invernale: farà freddo freddo

Sottocorona conclude approfondendo la tematica delle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Ancora relativamente alte al sud, molto contenute al nord e poi al centro, dove ci sono le piogge, quindi il calo c’è stato, un po’ per la mancanza del Sole un po' perché l'aria che è arrivata con questa perturbazione è sicuramente più fredda. Non c’è il grande gelo, però al nord dove il tempo è già migliorato al più si arriva a 20 gradi con le massime, quindi sono valori contenuti, ma se guardiamo la stagione non sono neanche troppo strani. La tendenza nelle prossime 24 ore è in aumento ancora al nord e al centro, in diminuzione al sud, soprattutto in Sicilia, dove la perturbazione ancora si fa sentire”.