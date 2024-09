Boccia professoressa al master in Chirurgia estetica. Ma poi l'incarico svanisce

07 settembre 2024 a

Maria Rosaria Boccia, imprenditrice pompeiana nota per la vicenda che ha portato alle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, è ora al centro di una polemica riguardante il suo presunto ruolo di docente in un master di Chirurgia estetica all'Università Federico II di Napoli. Pur avendo ricevuto un attestato che annunciava la sua partecipazione come professoressa per l'anno accademico 2024-2025, la realtà dei fatti sembra essere diversa. A svelare i retroscena - raccolti da Repubblica - è Francesco D’Andrea, ordinario di Chirurgia plastica e direttore del master in questione. D’Andrea conferma di aver firmato una lettera che certificava la presenza di Boccia come docente, ma ammette che si è trattato di un errore di leggerezza. "Mi assumo la responsabilità della firma, ma quel documento non ha valore ufficiale", chiarisce il professore, spiegando che non è mai stato protocollato né convalidato dalle autorità accademiche. "Non c’è traccia di Boccia tra i docenti ufficialmente registrati presso l’università. A quell’attestato non è seguito alcun incarico”, spiega.

Secondo D’Andrea la vicenda ha origine dall’intervento dell'onorevole Simona Loizzo, deputata della Lega, che gli aveva presentato Boccia. Entrambe presiedevano l'intergruppo parlamentare sulla Medicina estetica e la bellezza, creato a inizio 2023, nel quale D’Andrea ricopriva la presidenza del Comitato tecnico-scientifico. Il professore, forse influenzato da questa collaborazione, aveva accolto la richiesta di Boccia di partecipare al master. Nonostante la mancanza di una formalizzazione ufficiale, Boccia ha tenuto un intervento durante la giornata inaugurale del master nell’anno accademico 2023-2024. Sui suoi canali social, ha descritto la lezione incentrata su temi come la comunicazione nel settore sanitario, la gestione e la leadership. Questo episodio ha alimentato ulteriori dubbi sulla reale natura del suo ruolo.

Per quanto riguarda l'anno accademico 2024-2025, D’Andrea precisa che, sebbene inizialmente si fosse considerata l’idea di coinvolgere Boccia come esperta di comunicazione, nessun incarico di docenza è mai stato ufficialmente assegnato. "Non c’è alcuna previsione didattica per un insegnamento del genere", puntualizza il professore. Un’altra storia che coinvolge l’imprenditrice che ha scatenato i social negli ultimi giorni.