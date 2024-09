Morata, il retroscena sul vero motivo del divorzio con Alice Campello. La decisione sui beni

03 settembre 2024 a

Un momento di gioia sportiva si è trasformato in un punto di non ritorno per la coppia Alvaro Morata e Alice Campello. Secondo quanto riportato da fonti spagnole, tra cui il quotidiano Marca, il matrimonio tra l’attaccante del Milan e la sua consorte avrebbe subito un colpo definitivo al termine della finale dell’Europeo 2024, disputata a Berlino e vinta dalla Spagna per 2-1 contro l’Inghilterra. Nonostante l’apparente serenità mostrata durante i festeggiamenti in campo, con tanto di foto che immortalavano baci appassionati tra i due, dietro le quinte si sarebbe consumata una lite furiosa. Il motivo del contendere? La presenza dei genitori di Morata sul terreno di gioco insieme alla moglie e ai figli. Alice Campello riteneva che dovessero essere solo lei e i bambini a festeggiare con il calciatore, mentre Morata desiderava includere anche i suoi genitori. La tensione esplosa in quella circostanza sembra aver portato alla luce problemi più profondi, già presenti da tempo nella coppia.

Campello stessa ha ammesso in un’intervista che entrambi hanno gestito con immaturità situazioni complesse, aggravate dai continui trasferimenti dovuti alla carriera del calciatore e dalle sue difficoltà personali, come le depressioni post-partum. Nonostante il tentativo di ritrovare un equilibrio durante le vacanze estive, il rapporto tra i due era ormai compromesso.

Attualmente, l'unica certezza è che il divorzio procede senza particolari contrasti, soprattutto dal punto di vista economico. Vamos a Ver riferisce che Morata e Campello, che prima di sposarsi avevano siglato un accordo per la comunione dei beni, stanno negoziando una divisione equa del patrimonio accumulato durante il legame. Il calciatore rossonero si è inoltre detto disposto a cedere metà dei suoi guadagni, senza avanzare pretese sulle attività imprenditoriali della moglie. Gli avvocati delle due parti sono ormai vicini a definire un accordo finale, sancendo così la fine di un’unione che per anni aveva fatto sognare il pubblico.