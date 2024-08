Corona a gamba tesa su Morata-Campello: "Presa per il c...", il vero motivo"

12 agosto 2024 a

Alice Campello e Alvaro Morata si sono lasciati. Il calciatore spagnolo e l'influencer per anni hanno raccontato sui social la loro vita perfetta di coppia innamorata e famiglia felice, poi all'improvviso l'annuncio della rottura. A sparare a zero contro la coppia è Fabrizio Corona che si dice sicuro che dietro ci sia una storia di tradimenti. Ma il punto è un altro, sottolinea l'ex agente fotografico su Dillinger News. "Non c’è paragone con il matrimonio tra Totti e Ilary", e "non c’è paragone con il matrimonio dei Ferragni, che li aveva trasformati in qualcosa che non erano", argomenta Corona, "Alice e Alvaro erano un’altra cosa. Specifichiamo un elemento fondamentale: Alice, oltre a essere molto bella è più ricca di Alvaro".

Corona cita i vari 'magic moments' condivisi a ciclo continuo dalla coppia per anni sui social, poi attacca: "Avete raccontare per otto anni ogni singolo momento della vostra vita condividendo su dirette Instagram, Facebook, interviste sui giornali, e ora di colpo, da un giorno all’altro, quando ieri eravate innamoratissimi, oggi parlate di rispetto, empatia. Lui è l’uomo migliore, lei è la donna perfetta, padre dei miei figli, madre dei miei figli, ma vaffa***lo", scrive l'ex agente fotografico. "Il problema, secondo noi, non è il tradimento, che c’è sicuramente stato da una delle due parti, ed è il motivo della fine di ogni storia. Qui il problema vero è che uno dei due, molto probabilmente lui, non solo avrà tradito ma si sarà anche innamorato", afferma Corona che si dice sicuro che questi sui sospetti saranno presto confermati dalla stampa, "cancellando quest’eterna storia degli influencer del ca**o che fanno di tutto tranne raccontarci la verità", è la stoccata finale.