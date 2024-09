Fedez, bordata di Myrta Merlino: "Tu e tua moglie...". La replica in diretta

02 settembre 2024 a

a

a

Nella prima puntata della nuova stagione di Pomeriggio 5 Myrta Merlino torna a occuparsi delle vicende di Fedez e di Chiara Ferragni, al termine di un'estate che li ha visti separati non solo nelle vacanze ma anche nello stile con cui il rapper e l'imprenditrice l'hanno vissuta. Il primo paparazzo a più riprese con diverse partner, la seconda un po' più sottotraccia. Ma anche Fedez era tornato a occuparsi del programma di Canale 5 dopo le schermaglie viste in onda e sui social dopo il pandoro gate.

Qualche settimana fa il rapper durante una diretta social aveva attaccato: “Meglio quello che fate qui su Twitch che quello che fanno a Pomeriggio 5. Loro hanno decine di persone che lavorano a quel programma e voi siete soli. Sono almeno trenta per fare quella trasmissione di m***da. Pensa il pianeta quanto soffre per fare Pomeriggio 5. Quanto inquiniamo di elettricità per fare" la trasmissione. Bordata che non è passata inosservata a Merlino che nella puntata di lunedì 2 settembre ha dedicato un passaggio del programma per rispondere a Fedez: “Nonostante abbia fatto la storia della Costa Smeralda e abbia avuto un’estate impegnativa, ha avuto tanto tempo per occuparsi di noi. Ha detto cose brutte, ma non tanto su di me – che poi io e lui ci siamo già parlati – ma sulla mia redazione", afferma la conduttrice.

"Attività benefiche". Dopo la truffa Ferragni apre la nuova sezione

E ancora: "Dato che la mia squadra è sacra per me, ripeto una cosa importante a Fedez. Qua noi proviamo a raccontare le notizie senza sconti e lo facciamo con tutti. In più, caro il mio Fedez, tu e tua moglie avete molto cavalcato i media nei tempi d’oro, quindi ricorda che i media purtroppo ci sono nella buona e nella cattiva sorte. Bisogna sopportare i media. Noi continueremo a dare tutte le notizie", continua la replica di Merlino che rinnova l'invito a Fedez a intervenire in trasmissione: "Se hai bisogno di dire la tua basta alzare il telefono e chiamarmi e sei subito invitato”. Finita qui? Sembra improbabile...