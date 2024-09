Omnibus, la profezia di Minzolini: "Chi determinerà la vittoria alle elezioni"

02 settembre 2024 a

a

a

Partiti alle grandi manovre. Non solo sullo scacchiere politico attuale ma soprattutto su quello che avverrà alla prossima tornata elettorale. Se ne parla nel corso della puntata di "Omnibus" in onda il 2 settembre su La7. In studio c'è Augusto Minzolini che mette in evidenza come l'ago della bilancio è e sarà sempre il centro dello scenario politico.

"Andiamo verso un chiaro sistema bipolare - ha detto Minzolini - È necessario, quindi, presidiare elettoralmente il confine di centro. È proprio quell'elettorato di confine che determina le vittorie. Per quanto riguarda il centrodestra, dunque, bisogna vedere la capacità che mostrerà il soggetto centrale che è Forza Italia. Più allargherà la sua capacità di rappresentanza, più possibilità di vincere si avrà alle elezioni. Non ci stiamo giocando solo la stabilità di adesso ma ci stiamo già giocando quello che succederà la prossima volta".