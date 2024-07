Omnibus, la profezia di Lorenzo Pregliasco: "È la loro condanna"

12 luglio 2024 a

È passato ormai un mese dalle ultime elezioni europee. E già si percepiscono alcune differenze nelle preferenze dei partiti politici. Fratelli d'Italia continua a salire e tocca quota 29% con un aumento del 2% rispetto alle Europee. Sale anche il Movimento Cinque Stelle che raggiunge il 10,3% mentre contemporaneamente scende il Partito democratico.

"Abbiamo una fotografia reale della situazione - ha detto Lorenzo Pregliasco - Rispetto alle elezioni europee c'è anche un cambiamento dell'offerta politica perché per esempio Italia Viva e +Europa non sono più considerate insieme. Segnalo una contrazione di Forza Italia e Lega rispetto alle Europee. Ma bisogna considerare che adesso Noi Moderati viene considerata fuori rispetto a Forza Italia. Variazioni ancora più modeste sui partiti più piccoli. Anche adesso che sono divisi, Italia Viva e +Europa non raggiungerebbero il 4% che è stata un po' la loro condanna alle Elezioni europee".