Meteo, la sentenza di Sottocorona: “Il gran caldo è ormai finito”

È arrivata la parola fine sul grande caldo dell’estate? La domanda si rincorre nei discorsi tra gli italiani e allora Paolo Sottocorona, esperto meteo di la7, prova a dare una risposta al quesito: “C’è da dare una notizia, è finito, non c’è più. Anche se qualcuno non se n’è accorto. Siamo rimasti con la mente e il corpo conformati ai 35-37 gradi e anche quando sono scese le temperature, e sono scese al di sotto dei 35 gradi, ci sembra sempre che faccia questo grandissimo caldo. Caldo sì, ma non caldissimo, nei prossimi giorni e già a partire da oggi ci saranno, specie nel pomeriggio, piogge e temporali in giro. Una situazione che mantiene le temperature un poco più basse, ma è sempre la stessa aria che ricircola, i temporali di un giorno alimentano quelli del giorno dopo. Resteremo - la previsione di Sottocorona - per una settimana su questo livello, caldo, ma non troppo caldo”.