Meteo, l'autunno è iniziato. Sottocorona non ha dubbi: cambiamento repentino

Segnali di un importante cambiamento, che può mettere definitivamente in archivio una lunga e bollente estate. Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, anticipa, mostrando una carta generale, che c’è una svolta significativa nelle previsioni meteo: “Dal 1 settembre, dal punto di vista meteorologico, c’è l’inizio dell'autunno e questa volta il tempo ci segue, perché qualcosa cambia, c’è tutta questa nuvolosità che è arrivata da ovest, è aria Atlantica, non fredda sicuramente non molto calda, però è sicuramente umida e instabile. Questo significa fenomeni, significa precipitazioni vediamo dove quando è possibilmente anche quanto”.

Ed ecco le previsioni del tempo giorno per giorno: “Per la giornata di oggi, lunedì 2 settembre, questa nuvolosità e queste precipitazioni avanzano a prendere anche la parte orientale, quindi attraversano l’Italia, almeno la parte centro settentrionale, nel corso della giornata. Gli effetti. Al nord fenomeni anche intensi, con precipitazioni molto abbondanti ma isolate, se andiamo a vedere ce ne saranno alla fine poche, però in qualche caso possono essere intense. E lo stesso vale anche per le regioni centrali, queste piogge che interesseranno nella prima parte della giornata il versante tirrenico poi si sposteranno su quello adriatico. Al sud direi poche tracce per la giornata di oggi. Nella giornata di domani, martedì 3 settembre, partendo proprio dal sud vediamo che su Appennino meridionale, in Calabria, arrivano i fenomeni intensi, è questa nuova situazione di pressione più bassa che provoca questi fenomeni. Sulle zone del centro ancora una volta sulle zone interne dell’Appennino o il versante adriatico, meno il versante tirrenico. Per quello che riguarda il nord si notano fenomeni su nord-ovest, zona alpine e prealpine, la parte orientale resta con fenomeni molto deboli, sennò anche assenti. Nella giornata di mercoledì 4 settembre al nord rimane soprattutto la parte centro occidentale, un po' meno il nord-est, con fenomeni di una di una certa frequenza e di una certa intensità. Questo vale anche per la Francia, la Svizzera e poi anche per l’Austria, quindi è una zona di tempo instabile. Al centro solo sulle zone dell’Appennino, quindi con preferenza come al solito per il pomeriggio, con fenomeni intensi. Al sud molto rari, perché sono in Calabria, in parte sulla Puglia però per esempio in Campania e Sicilia non sono previsti. Quindi sono fenomeni sempre localmente intensi, perché ancora questa instabilità è presente, però isolati”.

Infine Sottocorona approfondisce le temperature massime previste per la giornata di oggi: “Qualche zona ancora piuttosto calda, cioè a superare i 35 gradi, in parte Basilicata, in parte la Puglia, la parte settentrionale, sennò su molte zone del centro i colori sono abbastanza chiari, significa sì sopra i 30 gradi ci si va, ma non di tanto sicuramente. La tendenza nelle prossime 24 ore è per diminuzioni al nord, dove questi fenomeni cominciano a farsi sentire. Centro e sud leggeri aumenti e leggere diminuzioni, sono quelle oscillazioni normali poi, fisiologiche, perché le temperature massime o minime non è che se sono stazionarie rimangono inchiodate su quel valore. Insomma grado più grado meno… E questo è quello che succederà. Quindi non ci sono cambiamenti particolarmente significativi”.