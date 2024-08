L'aria che tira, Stefano Bandecchi a Beatrice Segreti: "Aggiunga anche il mio nome"

30 agosto 2024 a

Show in tv a L'aria che tira. In studio c'è Stefano Bandecchi e in collegamento la sex worker, Beatrice Segreti. Chiaramente si parla di piattaforme a luci rosse e di sesso digitale. Il clima su surriscalda subito quando Bandecchi si rivolge alla Segreti consigliandole di "farsi un giro anche lei perché fuori ci sono gli uomini". Beatrice Segreti non si scompone e ribatte: "Io sono poliamorosa e in realtà ho già diversi rapporti".

È a quel punto che Bandecchi rincara la dose e fa le sue avances esplicite: "Signorina allora aggiunga anche il mio nome. Dovrebbe provarci anche con qualche uomo così vedrà che non si farà solo guardare. Io non vorrei consigliare di fare sesso su YourPorn. Sesso è quello che fanno due esseri umani che si trovano insieme e che decidono di fare o l'amore o sesso".