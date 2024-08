L'Aria che Tira, Senaldi punge: "I grillini non capiranno mai nulla". E Maiorino perde le staffe

08 agosto 2024 a

Si discute di giustizia nel corso della puntata dell’8 agosto de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Francesco Magnani. A prendere la parola è Pietro Senaldi, condirettore di Libero: “Giovanni Toti si è dimesso, dimettendosi ha dimostrato la fragilità del sistema inquisitorio italiano. E bisogna metterci un rimedio. Il centrodestra l'ha capito, Matteo Renzi e Carlo Calenda l'hanno capito. I grillini non capiranno mai nulla. Io non riesco a capire la posizione del Pd”.

In studio è presente Alessandra Maiorino, senatrice del Movimento 5 Stelle: “Allora io credo non solo di aver capito quello che intende Senaldi, credo che l'abbiano capito anche i cittadini che stanno eventualmente guardando questa trasmissione e Senaldi ha usato la parola corretta ‘medioevale’, cioè lui vorrebbe ripristinare una giustizia medievale, dove i signorotti dei locali hanno le mani libere e possono fare quello che vogliono perché sono al di sopra della legge. Invece i comuni cittadini, i vassalli, sono vessati da una giustizia che li costringe e che li perseguita. Le nostre carceri sono piene di cittadini che hanno commesso delitti comuni. I delitti invece contro la pubblica amministrazione, i delitti fiscali e finanziari, l'ultima rilevazione è lo 0,4%, cioè a giudicare dalla popolazione carceraria, l'Italia è un paradiso dove i reati nella pubblica amministrazione e i reati di tipo finanziario non vengono commessi. Sappiamo però, purtroppo, che l'Italia è uno dei paesi più corrotti e dove questo tipo di reati è più diffuso”.

“Quindi – prosegue Maiorino - è qui che fa cortocircuito la dotta elucubrazione di Senaldi, che accusa i grillini di non capire. Senaldi beviti una bibita fresca e sta tranquillo, devi stare tranquillino e non partire così di mattina l’8 agosto”. Tra i due si scatena un acceso dibattito, con le voci che si accavallano. Alla fine il conduttore riesce a portare la calma, con Senaldi che rimbrotta la sua ‘avversaria’: “I cittadini normali non politici non si dimettono quando vengono indagati no?”.