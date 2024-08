L'aria che tira, Minzolini sulla crisi di governo: "Suicidio politico"

30 agosto 2024 a

a

a

Le fibrillazioni estive all'interno della maggioranza fanno pensare a una situazione in rapida evoluzione. In molti vagheggiano su scenari che potrebbero portare addirittura a una crisi di governo. Se ne parla nel corso della puntata de L'Aria che tira del 30 agosto. Ospite in studio Augusto Minzolini che analizza la situazione di maggioranza e governo e fa la sua previsioni sul futuro dello scenario politico.

"Non credo che ci siano le condizioni per cui alla fine questa maggioranza arriverà a una crisi di governo - dichiara Minzolini - Ci sarà una dialettica interna ma nessuna maggioranza di governo provoca una crisi che potrebbe portare a elezioni anticipate in cui, visto che non ci saranno più tre poli ma soltanto due, si porteranno a casa meno seggi. Un suicidio del genere non lo vedo. C'è una dialettica interna e la trovo anche giusta e opportuna".