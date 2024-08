Re Carlo non vuole arrendersi con Harry. Ma William "teme per la corona"

28 agosto 2024 a

Re Carlo non vuole arrendersi ed è pronto a fare pace con Harry. Questa è l'indiscrezione che serpeggia a corte. Secondo alcune fonti a lui molto vicine, pare che il monarca sia realmente intenzionato a ricucire lo strappo con il suo secondogenito. Chi impedisce la riconciliazione? Molti sarebbero propensi a scommettere sulla moglie Meghan Markle, ma la verità è che a mettere i bastoni tra le ruote sarebbe il futuro sovrano William. Ma qual è il motivo che desta la sua preoccupazione? Stando a quanto ha rivelato la voce al Daily Mail, in ballo ci sarebbero (almeno secondo il marito di Kate Middleton) il futuro e la reputazione della corona.

Il neo-sovrano, quindi, sarebbe pronto a perdonare tutti i passi falsi del figlio, dall'allontanamento alle spifferate scottanti contenute nel libro-scandalo Spare. Possibile che la malattia e l'indebolimento di Kate Middleton abbiano contribuito a fargli cambiare idea e a mettere in primo piano l'unione della famiglia? Al momento manca qualsiasi ufficialità. Quanto a William, che da quando la moglie ha comunicato che le è stata diagnosticata una non meglio precisata forma di cancro tiene sulle spalle il peso di un numero maggiore di impegni, “teme per l’immagine della corona”, si legge sul quotidiano inglese.

Si cercano risposte agli interrogativi sui perché del cambio di passo. Re Carlo, forse per l’età o forse per le incombenze di un regno che sta attraversando una crisi profonda, sarebbe “stanco di lottare e di star dietro ai litigi tra i due fratelli”. Kate Middleton, intanto, è riapparsa in pubblico per partecipare alla messa domenicale a Balmoral. Elegante e calibrata come sempre, la principessa del Galles ha lasciato ben sperare. Nessuna dichiarazione sul suo stato di salute, ma i sudditi si augurano l'arrivo di aggiornamenti positivi da Kensington Palace.