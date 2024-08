Kate Middleton torna in pubblico. Fotografata in macchina con William

26 agosto 2024 a

a

a

Cappello piumato e sorriso elegante. Kate Middleton è tornata in pubblico e gli inglesi, da mesi preoccupati per le sorti della loro principessa, hanno riassaporato il sapore della serenità. È successo ieri. In auto con il marito William e il primogenito George e diretta verso la messa domenicale a Balmoral, in Scozia, la futura regina è riapparsa dopo un lungo periodo di silenzio e di ritiro. La si era vista solamente al Trooping the Colour, il compleanno del re a metà giugno, e alla finale di Wimbledon a luglio. Possibile che stia meglio? La decisione di non sparire più dai radar lascerebbe ben sperare.

L’occasione in cui si è vista Kate è il tradizionale ritrovo dei Windsor a Balmoral, nelle Highlands scozzesi. Una località cara a Elisabetta II, che lì si è spenta due anni fa. Fu l'imperatrice Vittoria ad avere in dono la residenza di Balmoral dal principe Alberto di Saxe Coburg Gotha. Da quel momento il raduno estivo per i Windsor è diventato un appuntamento in agenda. Come sta Kate Middleton, come sta reagendo il suo corpo alle cure contro il cancro? Al momento non ci sono nuove dichiarazioni.

"Gli manca disperatamente Londra": bomba dell'amico di Harry. Il retroscena

"Mi sento meglio - aveva spiegato la principessa annunciando la sua presenza al Trooping the Colour - ma come tutti coloro che si sottopongono alla chemioterapia, ho giornate migliori e peggiori". Kate aveva specificato che le cure sarebbero andate avanti "per alcuni mesi" e che non poteva dirsi, ancora, "fuori pericolo".