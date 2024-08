George, "look, tè con il nonno e riti": così si prepara a diventare un buon re

24 agosto 2024 a

Un tirocinio speciale, seguito con rigore da mamma Kate e papà William. È questo il piano per trasformare il principino George nel re che un giorno sarà. Il glorioso destino gli è stato rivelato quando aveva solamente 7 anni, ma ora è già tempo di fare pratica e di impegnarsi in tutte quelle attività che potrebbero aiutare il primogenito dei principi del Galles a evolversi in un monarca affidabile e preparato. In prima battuta, bisogna imparare il protocollo della vita a corte. Tra le abitudini da rispettare c'è l'impegno non vestire mai in maniera casual. Stando a quanto filtrato al riguardo, William avrebbe permesso al figlio di indossare una maglietta alla finale degli Europei. Kate, però, avrebbe tenuto il punto.

La seconda attività che George deve rispettare con costanza è il tè delle cinque con il nonno Carlo III. "Da ragazzo, ogni volta che William tornava a casa a Londra per le vacanze, la prima cosa che faceva era andare dalla nonna, la regina Elisabetta che, a Windsor, tra una tazza di tè fumante, un tramezzino al cetriolo e un dolcetto al cioccolato (passione di entrambi), gli metteva davanti il contenuto della sua famosa valigetta rossa e gli mostrava cosa avrebbe dovuto fare con i documenti governativi che un monarca riceve quotidianamente", si legge in un articolo di Io donna.

Ma non è tutto. Il principino deve anche accettare una sorta di rito di iniziazione. In vacanza con la famiglia in Scozia, George potrebbe essere chiamato a partecipare per la prima volta a una battuta di caccia al cervo. Il rito Royal prevede che, se riuscirà a uccidere un animale, il suo sangue gli sarà sparso sulle guance.