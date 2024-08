Attacco in Germania, il dj rimasto sul palco: "Continua a suonare o sarà il panico"

24 agosto 2024 a

Attimi di terrore e di sangue freddo. "È stato difficilissimo non smettere di suonare. Sono andato avanti per 10, 15 minuti". Topic, il dj che si stava esibendo ieri sera a Solingen (in Germania) mentre un uomo armato di coltello ha ucciso e ferito diverse persone alla festa per il 650esimo anniversario della città, ha rotto il silenzio e ha raccontato il terribile momento vissuto. L'artista, originario proprio di Solingen, stava suonando sul palco del Fronholf, una piazza nel centro della città, e ha riferito che gli è stato suggerito di non fermarsi per non seminare il panico.

"Il personale di sicurezza è venuto da me chiedendomi di andare avanti per evitare che dilagasse il panico, poiché alcune persone erano già state uccise dall'aggressore con un coltello. E così ho fatto, anche se è stata durissima. Poco dopo, quando la musica si è finalmente fermata, i cittadini sono stati informati dell'accaduto", ha scritto Topic in un post su Instagram. Parole, queste, arrivate in un secondo momento rispetto alla diffusione di un video in cui uno degli organizzatori della serata, Philipp Müller, compariva sul palco chiedendo ai partecipanti di rimanere calmi e di tenere gli occhi aperti poiché l'aggressore era ancora in libertà.

Il killer è riuscito a fuggire e la polizia ha subito dato il via alla caccia all'uomo. Per ora, sono stati trovati diversi coltelli, ma non è ancora chiaro se tra questi ci sia l'arma utilizzata. In mattinata un ragazzo di 15 anni è stato fermato a casa dei genitori. Le autorità hanno precisato che non si tratta dell'assassino, ma si sta verificando se possa essere collegato alla vicenda: due donne hanno denunciato alle autorità di aver ascoltato una conversazione fra lui e una seconda persona in cui discutevano dell'attacco.