Germania, il killer di Solingen è ancora in fuga: tre vittime nella festa cittadina

Si indaga per attentato, con la pista terroristica ancora da accertare, dopo l'attacco in Germania che ha provocato tre morti. Un uomo ha colpito con un coltello la folla che stava assistendo a un festival a Solingen, e poi è fuggito. Per qualche ora si è pensato a una rapida conclusione della caccia all'uomo con il fermo di un giovane. Ma il quotidiano tedesco Bild riferisce che il giovane arrestato dalla Special Task Force (Stf) non è l’aggressore col coltello, responsabile dell’attacco mortale di Solingen. Secondo le informazioni raccolte da Build, la persona arrestata a casa dei genitori e interrogata per diverse ore è un uomo più giovane e il suo aspetto non corrisponde alla descrizione dell’autore del reato fatta dai testimoni sul posto.

In base all’identikit reso noto, l’accoltellatore sarebbe un uomo di circa 1 metro e 70, con una barba non troppo folta, vestito di nero e con un cappellino in testa. Finora le autorità competenti non si sono ancora pronunciate ufficialmente sulla caccia all’uomo in corso. La polizia e il procuratore generale hanno annunciato che commenteranno l’attacco nel pomeriggio al quartier generale della polizia di Wuppertal. Alle 15, gli investigatori terranno una conferenza stampa insieme al sindaco di Solingen "per fornire informazioni sull’operazione di polizia e sullo stato attuale", secondo una dichiarazione ufficiale diramata dalle autorità.

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, si è detto "profondamente scioccato" per l’attacco con coltello a Solingen, auspicando che l’aggressore venga punito "con tutta la severità della legge".