Germania, attentato al Festival della diversità: "Persone colpite a caso", chi è il ricercato

24 agosto 2024 a

a

a

Attentato in Germania. Tre persone sono morte e quattro sono rimaste gravemente ferite in un attacco con coltello ieri sera durante una festa comunale a Solingen, nella Germania occidentale. L’uomo, armato di coltello, ha iniziato a colpire la folla ed è poi scappato dopo essere stato ferito dalla polizia. L’annuncio, in un’atmosfera festosa per la celebrazione del "Festival della diversità" per i 650 anni della città nella Renania Settentrionale-Vestfalia, è stato fatto dagli organizzatori, sul palco, di fronte a una platea attonita e non consapevole di quello che era successo. Al momento è in corso una "grande operazione" per cercare di trovare il presunto colpevole, ha detto all’AFP un portavoce della polizia di Dusseldorf.

La polizia tedesca ha classificato l’attacco non più come ’furia omicida' ma come un atto di terrorismo. Lo ha riferito la Bild. Non c’è ancora un identikit e "al momento non abbiamo indizi su dove si trovi" l’aggressore, ha riferito la polizia, invitando i cittadini che notano qualcosa di sospetto a non agire di propria iniziativa, ma chiamare il numero di emergenza. L’aggressore, come ha spiegato un portavoce del ministero dell’Interno del Nord Reno-Vestfalia, è riuscito a scappare sfruttando il panico generato dall’attacco con coltello ed è ancora in fuga. Secondo l’agenzia Dpa, alle ricerche partecipano anche le unità speciali.

"L’aggressore ha pugnalato persone a caso con un coltello", ha detto al tabloid Bild Alexander Kresta, portavoce della polizia di Wuppertal. I sospetti vanno su un uomo probabilmente arabo e la polizia non esclude una matrice terroristica. Dopo l’attentato la scena è stata "in gran parte transennata", e il Festival, che doveva durare fino a domenica, interrotto.

Le vittime sarebbero una donna e due uomini. Tutti e tre sarebbero originari della stessa cittadina e di Dusseldorf. Ci sarebbero diversi feriti di cui 4 in condizioni gravi.

Erano attese circa 75 mila persone all’evento. "Stasera siamo tutti in uno stato di shock, orrore e grande tristezza a Solingen. Volevamo tutti celebrare insieme l’anniversario della nostra città e ora abbiamo morti e feriti da deplorare", ha scritto sul sito web del comune il sindaco, Tim-Oliver Kurzbach. Solingen, un comune con più di 150.000 abitanti, si trova non lontano da Dusseldorf e a nord di Colonia.

Secondo la ricostruzione fatta dal quotidiano locale Solinger Tageblatt, poco dopo le 22, un membro dell’organizzazione è salito sul palco per interrompere la manifestazione iniziata in serata con uno spettacolo di luci accompagnato da concerti in una piazza del paese. L’organizzatore ha detto che i soccorritori stavano cercando di salvare la vita di diverse persone. Le migliaia di visitatori hanno seguito il suo invito ad abbandonare pacificamente i locali, ha riferito il giornale. "L’atmosfera è spettrale", ha descritto il giornalista che ha seguito l’evento. "La gente ha lasciato la piazza scioccata, ma con calma", ha testimoniato al giornale Philipp Muller, uno degli organizzatori. Un testimone ha inoltre raccontato al Solinger Tageblatt di trovarsi a pochi metri dall’attentato, non lontano dal palco del concerto, "capendo dall’espressione del volto del cantante che qualcosa non andava". "E poi, a un metro da me, una persona è caduta", ha raccontato l’uomo spiegando di aver inizialmente pensato che si trattasse di una persona ubriaca.

Negli ultimi anni le autorità tedesche sono rimaste in allerta di fronte alla duplice minaccia terroristica, il jihadismo e l’estremismo di destra. L’attacco jihadista più mortale commesso sul suolo tedesco risale al dicembre 2016: un attacco con camion ariete rivendicato dal gruppo Stato islamico ha provocato 12 morti in un mercatino di Natale nel centro di Berlino. Alla fine dello scorso maggio, un attacco con coltello a Mannheim contro una manifestazione anti-islamica, è stato commesso da un afghano di 25 anni, arrivato in Germania nel 2014. L'attacco costò la vita a un agente di polizia e ne ferì altri cinque.