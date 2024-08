Fedez si lascia andare con la modella, foto estreme. E Chiara Ferragni...

14 agosto 2024 a

Nuova fiamma per Fedez nella prima estate da single dopo la separazione da Chiara Ferragni. L'ultima conquista del rapper è la modella italia-venezuelana Luna Shirin Rasia, 23 anni, fotografata in barca con Federico Lucia tra baci e carezze bollenti. Luna, che è stata fidanzata con il cantante di Amici Michele Merlo scomparso tragicamente nel 2021, è in vacanza con la comitiva di Fedez.

A pubblicare le foto delle effusioni è Chi, che ricorda come, se il rapper passa da una storia all'altra, la sua ex Chiara Ferragni sembra sempre più vicina a Silvio Campara, manager di moda. Anche se secondo le ultime indiscrezioni la moglie di lui starebbe facendo di tutto per impedire la fine del matrimonio. I due tra l'altro hanno due figli.