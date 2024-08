Grande Fratello, la sfida di Enzo Paolo Turchi: "Non saranno loro a farmi scappare"

Francesco Fredella 21 agosto 2024 a

Enzo Paolo Turchi ci sarà al Grande Fratello. Arruolato. E' pronto, dopo anni e anni di televisione, a rimettersi in gioco ed entrare nella casa più spiata d'Italia. Il marito di Carmen Russo, che ha partecipato all'Isola dei Famosi in passato, ora si prepara al reality di Alfonso Signorini. E su Nuovo - il settimanale diretto da Riccardo Signoretti - svela qualche dettaglio in più: “Non saranno le emorroidi a farmi scappare dalla casa! Non posso confermare nulla adesso ma posso dire che mi piacerebbe entrare. Di certo, se dovessi soffrire di emorroidi come mi successe in Honduras potrei gestire la situazione in modo più semplice: laggiù non c’era nemmeno il bagno. In questo caso se dovesse capitare sarebbe più facile. Nostra figlia Maria si divertirebbe a fare il tifo per me”.

La notizia, quindi, è confermata. Enzo Paolo Turchi sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello. E' nato artisticamente con la grande Raffaella Carrà, vanta un passato indelebile nel mondo della danza e è sposato da tanti anni con Carmen Russo. Una coppia fantastica, la coppia più bella del mondo. Dalle colonne di Repubblica, invece, ricorda quell'esperienza all'Isola dei famosi. "Non è più quella di una volta, è cambiato tutto. Ho fatto un reality in Argentina, che ho vinto, tra quiz e pericoli: mi piaceva. Poi ho partecipato la prima volta all’Isola dei Famosi nel 2005, sono stato malissimo, stavo morendo. Mi ricordano per le emorroidi. Carmen? L’unica che lo disse e ci azzeccò fu Raffaella Carrà che mi disse ‘Finalmente hai trovato la ragazza giusta per te’. Sono 42 anni che stiamo insieme. In Carmen ho trovato quello che mi è mancato: l’amore come donna, la mamma che non ho avuto. Mi ha dato la forza e alla fine mi ha dato Maria. È la mia famiglia, è tutto per me”.