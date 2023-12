Carmen Russo spiazza tutti. Crisi con Enzo Paolo Turchi? "Un fondo di verità..."

14 dicembre 2023 a

Dopo circa quaranta anni di amore e una figlia, Maria, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi starebbero attraversando un periodo di crisi. Ad ammetterlo, pur stroncando sul nascere le voci di rottura, è stata la ballerina. Ospite di Monica Setta a "Storie di donne al bivio", il programma di interviste che va in onda su Rai 2 in seconda serata, la showgirl non si è tirata indietro e ha raccontato la sua verità.

In primo luogo, a catalizzare l'attenzione dei telespettatori è stata una smentita. Carmen Russo ha infatti dichiarato false le voci sulla fine del matrimonio con Enzo Paolo Turchi. "Io sono molto arrabbiata. È una notizia che fa scalpore, siamo una coppia sotto la lente d'ingrandimento, che sta insieme da 40 anni. Una coppia di cui non si è mai sentito nulla, perché c'è un rapporto vero, autentico e sincero”: così ha esordito la ballerina, non nascondendo un po' di sgomento.

La showgirl è stata, tuttavia, molto sincera e ha dichiarato: "In ogni coppia ci possono essere dei momenti di crisi. Ho capito una cosa: ogni volta che c'è una coppia famosa che si separa, che si lascia, mettono in mezzo me ed Enzo Paolo". E ha aggiunto ancora: “Non è bello sottolineare, scrivere e dire delle cose che potrebbero avere un fondo di verità...”. Sul sentimento che la lega al coreografo, ha detto: "Esistono tanti periodi complicati, ma io ed Enzo Paolo abbiamo un potere straordinario: ogni volta che succede qualcosa che potrebbe sfociare in una tragedia, facciamo in modo di recuperare. Il nostro è un amore fatto di chiarimenti e confronti".