Massimo Boldi linciato sui social, cosa ha scritto a Giorgia Meloni: scatta l'odio

Un commento a un post di Giorgia Meloni, carico di complimenti e auguri alla premier scatena attacchi e insulti sui social all'indirizzo di Massimo Boldi. L'attore cult di tante commedie e cinepanettoni ha risposto al post di Ferragosto di Meloni: “Siate felici con le vostre famiglie, i vostri cari e le persone che amate. Buon Ferragosto a tutti”, ha scritto la premier a commento di una foto che la ritrae con la figlia Ginevra.

Tra commenti appare quello di Massimo Boldi, tanto accorato quanto sgrammaticato: "Buon Ferragosto Ben AMATO GIORGIA nostro presidente del consiglio della Repubblica”, scrive l'attore, "sei sempre più forte e hai cambiato e stai cambiando il nostro paese il meglio ed io non puoi far altro che ringraziarti. E continuare alzare dalla tua parte ti abbraccio a te e a tutta la tua famiglia Massimo Boldi”.

Tre, due, uno scatta il tiro al bersaglio con l'attore 79enne che viene seppellito di insulti e attacchi, da chi gli chiede se sia alla ricerca di un posto in Rai (già, la solita accusa di Telemeloni), a chi sottolinea gli errori nel post e a chi lo accusa di blandire la premier. Non mancano i riferimenti alle gag cinematografiche più triviali che hanno visto protagonsta Cipollino: "Ecco tutto il supporto di Boldi, grande riferimento culturale della destra", scrive un utente postando un video da Il ragazzo di campagna, film con Renato Pozzetto, ma c'è anche chi difende Boldi: "A sinistra sentono il bisogno di offendere e bullizzare un signore di 80 anni per sentirsi appagati".