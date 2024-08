In Onda, Magliaro si sfoga in tv: "Così fazioso non mi piace". Con chi se la prende

13 agosto 2024 a

Si parla di lottizzazione e gli animi si scaldano. E' accaduto durante la puntata di In Onda del 13 agosto. Ospite in studio è Massimo Magliaro che se la prende con la faziosità di un servizio appena mandato in onda. La sinistra non può fare la verginella. Negli anni, infatti, è stata portata avanti una lottizzazione sfrenata.

"Non mi piace un servizio così fazioso - ha detto Massimo Magliaro - Dire che Sergio è un uomo di destra è una cosa non vera. Sergio viene dalla Democrazia cristiana che non è mai stato un partito di destra. Perché non si è parlato di quello che hanno fatto Franceschini e la moglie nella cultura? E' stato il campione della lottizzazione più spregiudicata ma passa indelebile. Se qualcuno di questi fa una nomina dopo 60 anni di dominio in tutte le leve di potere di tutte le varie sinistre che ci sono state...Oggi gli italiani hanno mandato al potere un governo di segno completamente diverso rispetto a quelli che hanno governato l'Italia per tanti anni. Questo governo ha il diritto-dovere di mettere gente che è sintonizzata con le sue linee guida nei posti di potere dello Stato. Come hanno fatto tutti i governi italiani che si sono succeduti in questi anni. Gli altri sono tutti verginelli?".