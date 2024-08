Scoppiano pure Morata e Campello: l'amore finito e l'annuncio sui social

Francesca Albergotti 13 agosto 2024 a

La notizia della separazione Morata-Campello ha colpito il nostro paese come un vero fulminea ciel sereno, sostituendosi a uno di quelli che dovrebbero preannunciare la pioggia e che tanto stiamo bramando per liberarci dalla canicola opprimente. I due, dopo 7 annidi matrimonio, 4 figli e smisurate dichiarazioni di amore reciproco hanno imprevedibilmente messo la parola fine alla loro storia d’amore. Ha cominciato lui, il capitano della nazionale spagnola (appena sbarcato al Milan). Con un comunicato in cui chiede comprensione e empatia per un momento molto doloroso e ammonisce gli avvoltoi del web di non azzardarsi a ipotizzare tradimenti o altre cose così, la verità è che lui e l’Alice preferiscono lasciarsi prima di diventare tossici e farsi del male.

Poche ore di silenzio, non abbastanza per lasciarci elaborare in pace la presunta «normalità» rispetto alle motivazioni della separazione che anche la Campello - imprenditrice e fashion blogger - decide di «comunicare» ai suoi 3.500.000 followers. Oltre a sperticarsi in lodi del «separando» marito non esiste migliore persona di lui - ricorda puntigliosa - che non è sempre colpa dell’uomo - (ma perché, chi l’aveva detto?) e ribadire che i figli sono la cosa più importante, che i litigi si sono accumulati e che loro «non hanno mai finto l’amore»(ma perché, chi l’aveva detto?). Insomma, eravamo andati a letto sereni, dopo aver assistito alla chiusura di quelle Olimpiadi di Parigi che tanto avevano esaltato l’amore in tutte le sue forme e manifestazioni, quando la mattina ci ha riportato senza alcuna pietà alla realtà. Così come era successo, dopo tanti tira e molla al calciatore argentino Mauro Icardi e a Wanda Nara (cinque figli all’attivo di cui le ultime due di Icardi).

«Sei matto», aveva risposto fra le lacrime di gioia il capitano delle «Farfalle» di ginnastica ritmica di fronte alla proposta di matrimonio del fidanzato Bertelloni, spuntato all’improvviso dietro alla tenda del palazzetto dello sport dove era appena avvenuta la premiazione della squadra, medaglia di bronzo. Grazie al cielo la Maurelli ha detto- sì- e l’evento, grazie alla strategica tempistica del fidanzato attore, ripresa in mondovisione. Prima di loro, proprio a enfatizzare «l’amore» sullo sfondo della «Ville Lumiere» la schiera di atleti che aveva scelto di fare o accettare la proposta di matrimonio era stata insolitamente ricca. Gli eventi sportivi dall’epilogo languido sono andati a nutrire il manipolo di proposte matrimoniali romanticamente instagrammabili di tante coppie celebri, che faranno anche sognare, ma non garantiscono l’happy ending. Era il 2017 quando un emozionato Fedez invitava a salire sul palco la celebre fidanzata Ferragni al termine di un concerto all’arena di Verona per chiederle di sposarlo e darle l’anello. Dopo 7 annidi ininterrotta macedonia mista condita di pianti e risate, malattie, nascite, acquisti di case, matrimoni «disneyniani», sospetti di frode affatto addolcite dai pandori, risarcimenti e scuse vere o finte che fossero, i due si sono lasciati. Addirittura non si seguono più vicendevolmente su Instagram! Che significa che la rottura è davvero insanabile.

Poco prima di loro anche la coppia West–Kardashian, altri due che per promettersi amore eterno avevano preferito al «low profile» qualcosa di più originale come affittare un intero campo da baseball mentre la Chicago Symphony Orchestra suonava- please marry me - sotto una pioggia di fuochi d’artificio, si erano lasciati dopo 10 anni e 4 figli, anche se 2 dei quali nati da madre surrogata. Insomma, questi sportivi che hanno optato per una dichiarazione pubblica in mondovisione dovevano forse essere avvertiti rispetto alle limitate garanzie a fronte della loro scelta, pur se addolcita da lacrime copiose e bocche spalancate per la sorpresa. Va detto che anche le coppie più tradizionaliste riguardo alle proposte matrimoniali è possibile che prima o poi si lascino: Jennifer Lopez naviga nervosa da una parte all’altra della CostieraAmalfitana cercando di alleviare il sensodi impotenza rispetto al fallimento del suo matrimonio con Ben Affleck, sposato nel 2022. La loro storia era riuscita a scaldare i cuori più cinici, dopo un amore turbolento fra il 2002 e il 2004, evaporato insieme ai fumi del troppo alcol tracannato da Ben e dai capricci della diva più caliente di Hollywood, i due si erano ritrovati. Più maturi, più consapevoli, l’età giusta per ri-scegliersi, stavolta per sempre. Nient e , quest’anno lui non era presente al suo compleanno, e non hanno neppure trascorso insieme il 4 luglio, the indipendence day. È finita. A noi non resta che aspettare di struggerci davanti a una nuova storia d’amore, vera o falsa che sia: basta che ci faccia sognare. Che possa non finire mai.