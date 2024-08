Alice Campello e Alvaro Morata, l'ira dei social: "Quanta falsità, sconcertante"

12 agosto 2024 a

Un fulmine a ciel sereno che spazza via in un colpo la narrazione della famiglia modello e della coppia più invidiata dei social. Il calciatore Alvaro Morata e l'influencer Alice Campello hanno annunciato con due post separati la fine del loro matrimonio. Una relazione raccontata quasi in tempo reale sui social dall'imprenditrice digitale, dalla nascita dei figli ai successi professionali. Una coppia che sembrava perfetta fino a pochi giorni fa, con le foto delle vacanze e dei figli, abbracci e sorrisi. Poi i due post che parlano di "incomprensioni" che si sono accumulate nel tempo e che hanno spinto i due a lasciarsi, assicurando lealtà perché il benessere dei figli è la prima cosa, e respingendo ipotesi di tradimenti reciproci.

Parole che hanno provocato la dura reazione dei follower di Campello che ora si sentono traditi dalla "narrazione" social in una dinamica che, a suo modo, somiglia a quella della parabola di Chiara Ferragni. "Mamma mia quanto è falso tutto quello che vediamo su Instagram.. sul serio è veramente sconcertante tutto ciò.", "Sembravate una famiglia felice. Questo è Instagram. Un lavoro redditizio che vende finzioni", "Ci siamo dovuti subire 20 puntate di Verissimo dove sbandieravano il loro amore puro ed eterno, magari facendoci sentire anche un po' 'sbagliati'. Ecco come, non è oro tutto quel che luccica, la famiglia del mulino bianco non esiste", "Ho l'immagine di Alvaro che al fischio finale anziché festeggiare con i suoi compagni viene da voi in tribuna, come ca**o è possibile che vi separate voi?", "Ma come fai a scrivere 'love of my life' e a lasciarti 3 settimane dopo? Quando fino a pochi giorni fa poi facevate una vacanza insieme come se niente fosse? Il vostro è veramente un mondo distopico", "La falsità di Instagram. L'uso di una famiglia idilliaca e felice (giovane, bella e ricca) per fare soldi. Lui e lei", sono alcuni dei commenti agli ultimi post di Campello.

Campello-Morata, scoppia la coppia più invidiata dei social: "Scelta dolorosa"

I più bersagliati sono i post di famiglia, con Alvaro, Alice e i loro quattro figli. "Ma come si fa a passare da 'vita mia' a 'ci separiamo' nell' arco di qualche ora? Almeno pubblicamente dico", "Quanta falsità. Sembravate la coppia perfetta ed invece lo facevate solo apparire. I social stanno davvero sfalsando le realtà più assurde. Mi spiace che da un profilo così alto, sfoggiato sui social siete passati a questa triste realtà", "Scusate ma questi sono Alvaro morata e la Campello? Ma che hanno fatto la vacanza insieme e poi si sono lasciati?! Ma é uno scherzo?", sono alcuni dei commenti.