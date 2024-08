In Onda, Senaldi stoppa Telese: "Non partecipo al linciaggio", duello su Vespa

11 agosto 2024 a

La politica piomba sulla medaglia d'oro olimpica delle regine azzurre del volley, con la sinistra che prova a strumentalizzare la vittoria di Paola Egonu, Myriam Silla - nate in Italia ma di origine straniera - e delle altre campionesse. Se ne parla a In Onda, il programma di La7, dove Luca Telese - conduttore insieme a Marianna Aprile - ricorda la travagliata storia familiare di Sylla e il tweet di Bruno Vespa che ha provocato tante polemiche.

"Straordinaria la nazionale pallavolista femminile. Complimenti a Paola Enogu e Myriam Sylla: brave, nere, italiane. Esempio di integrazione vincente", ha scritto il conduttore Rai, sbagliando tra l'altro il cognome di Egonu. Telese sottolinea come le due atlete sono italiane, e quindi è quantomeno improprio parlare di integrazione.

La sinistra ha capito meglio questa cosa dell'identità e dell'integrazione della nuova Italia oppure no?"; chiede il conduttore a Pietro Senaldi, in collegamento. "Io ritengo che Vespa non abbia fatto nulla di male”, risponde il condirettore di Libero, "al linciaggio di Vespa francamente non partecipo perché lo ritengo sbagliato". Il giornalista sottolinea un altro aspetto. "Trovo un po' buffo il fatto che la sinistra voglia levare la medaglia a queste ragazze per mettersela addosso, ecco questo mi sembra un'appropriazione indebita - argomenta Senaldi - Cominciassero a vincere qualcosa loro", ossia la sinistra, "anziché prendere le medaglie che vincono gli atleti italiani".