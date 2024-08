Egonu d'oro, parte l'assalto a Vannacci. Bottura senza freni: "Su*a", e il generale...

11 agosto 2024 a

I pacati commentatori di sinistra non aspettavano altro, invece di gioire per l'Italvolley medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi vanno all'assalto di Roberto Vannacci, reo di aver espresso in lungo e largo le sue opinioni su Paola Egonu, giocatrice simbolo della pallavolo femminile azzurra, che a suo dire per le sue origini non rappresenta l'aspetto "tipo" dell'italiano. L’Italia del ct Julio Velasco nella giornata conclusiva dei Giochi conquista una meritatissima e storica medaglia d’oro vincendo sugli Stati Uniti per 3 a 0 (set: 25-18; 25-20; 25-17) al termine di una partita durata 73 minuti e dominata sin dai primi minuti. Una prestazione incredibile e primo oro alle Olimpiadi per il volley italiano. Ma sui social per alcuni conta solo irridere il generale, europarlamentare della Lega. Il post più corrosivo è quello lanciato su X da Luca Bottura, giornalista e autore satirico: "Un pacato commento tecnico: Vannacci su*a", scrive rilanciando due foto, l'abbraccio delle azzurre e un primo piano di Egonu. Poco prima aveva postato un video della festa dopo la vittoria con gli Usa: "Definizione perfetta: lo sport al suo meglio".

Capolavoro d'oro dell'Italia del volley: Velasco e le sue ragazze spazzano via gli Usa

L'esempio del giornalista viene seguito da tanti commentatori sulla stessa lunghezza d'onda, mentre impazzano le foto di Paola Egonu con commenti del tipo: "Vannacci. Sai chi ti saluta tantissimo?". E lui, il generale? Smonta i tweet irridenti così: "Sono estremamente contento che la squadra femminile di pallavolo abbia vinto questo oro: è un oro memorabile, complimenti a tutte le nostre atlete, a tutte le donne che ci hanno portato sul podio", dichiara l'europarlamentare della Lega a Italpress. "Egonu? Sono contentissimo, non ho mai messo in dubbio le sue capacità prestazionali o la sua italianità, ho solo sostenuto che ha origini non italiane ben visibili - ha aggiunto Vannacci, tornando sulle polemiche nate da alcuni passaggi del suo libro ’Il mondo al contrario' - Rinnovo i miei complimenti a tutta la squadra".