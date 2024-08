Italvolley d'oro, stoccata di Julio Velasco: "Non sono Baggio, mai avuto l'ossessione"

11 agosto 2024 a

Julio Velasco, emozionatissimo dopo il trionfo olimpico delle sue azzurre che ha abbracciato una a una, ha voluto rendere omaggio a una squadra che a Parigi è stata praticamente perfetta. «Ancora ci dobbiamo rendere conto di quel che abbiamo fatto, abbiamo perso un solo set, un record in un’Olimpiade», ha detto il 72enne tecnico argentino, «abbiamo sempre avuto grande ’fuocò e lucidità, la finale è stata la migliore partita». Per il ’re della pallavolo' è la definitiva incoronazione con l’unico titolo che gli mancava, l’oro ai Giochi. «Sento orgoglio per questa squadra, per lo staff, anche il Coni ci ha messo nelle condizioni ideali», ha spiegato il ct azzurro, «è una vittoria di tutto il movimento, anche dei piccoli club. La pallavolo femminile è per le ragazze quel che il calcio è per i ragazzi. Spero che l’oro dia una spinta, non ci sono abbastanza palestre per tutte le ragazze che vogliono giocare a pallavolo».

Capolavoro d'oro dell'Italia del volley: Velasco e le sue ragazze spazzano via gli Usa

Per uno dei tecnici più vincenti nella storia del volley, già ct dell’Italia sia maschile che femminile negli anni ’80 e ’90, si è chiuso un cerchio rispetto alla delusione di Atlanta 1996, quando con i vari Giani, Zorzi, Tofoli, Papi e Lucchetta vinse due Mondiali, tre Europei, cinque World League ma si arrese all’Olanda al quinto set nella finale olimpica. «Se ora mi sento in pace dopo Atlanta ’96?», ha commentato Velasco, «no, perché io non ho mai sentito di non avere pace. Non mi sento come Baggio, che ha detto di non avere pace dopo quel rigore sbagliato (nella finale dei mondiali del 1994 contro il Brasile a Pasadena, ndr). Quella squadra fu straordinaria, poi ha perso una partita per due palloni. Io ho sempre accettato questa cosa. A volte si vince per due palloni, a volte si perde. Oggi abbiamo stravinto, ma io non ho mai avuto l’ossessione che mi mancasse l’oro alle Olimpiadi. Non sono venuto alla Nazionale femminile per vincere questa medaglia anche perché era impensabile all’inizio», ha concluso.

Velasco nel 2019 aveva annunciato la fine della sua carriera da allenatore e andò a fare il direttore tecnico del settore giovanile nella federazione italiana di pallavolo. Poi però ad aprile del 2023 a sorpresa era tornato ad allenare, sulla panchina della Uyba Busto Arsizio femminile (squadra di Serie A1), e a novembre ha accettato di tornare a coprire il ruolo di ct dell’Italia al posto di Davide Mazzanti, entrato in contrasto con Paola Egonu.