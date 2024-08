Maddalena Corvaglia, la bordata dell'ex: "Qual è la reale tesi?"

Alice Antico 08 agosto 2024 a

Maddalena Corvaglia è finita al centro di una grande polemica mediatica per via delle sue dichiarazioni contro la pugile intersex Imane Khelif. La showgirl ha pubblicato una serie di video sui social, in cui descrive Khelif come “Un uomo che si identifica con una donna” e fa' poi una serie di paragoni provocatori giudicati da molti fuoriluogo, per i quali è stata duramente criticata da colleghi e fan. Tra coloro che hanno preso posizione contro Corvaglia, vi è anche l’ex marito: Stephan Birnbaum, meglio conosciuto come Stef Burns, è un rinomato musicista statunitense che nel 2011 si è sposato con Maddalena Corvaglia in un matrimonio che si è concluso nel 2017.

Burns nelle scorse ore ha quindi preso posizione contro la Corvaglia, anche se senza mai nominarla direttamente. Il musicista ha condiviso nelle sue storie Instagram un reel dall’account “The Daily Show”, che difende la pugile Imane Khelif, con un messaggio esplicito: “Lei è nata donna, vive come una donna e fa boxe con le altre donne. Qual è la reale tesi contro di lei?“.

Una presa di posizione che è stata interpretata in netto conflitto con le parole della ex moglie, così come hanno fatto tanti colleghi della Corvaglia che l’hanno accusata di aver preso una posizione “negazionista” riguardo il tema dell’identità di genere. Alla luce di tutto questo, tuttavia, la showgirl è riapparsa sui social ignorando le critiche e pubblicando un secondo video in cui ringraziava le persone che l’hanno supportata.