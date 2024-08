Maddalena Corvaglia: "Se un uomo...", il video su Khelif scatena Selvaggia Lucarelli

05 agosto 2024 a

La polemica sulla partecipazione della pugile intersessuale Imane Khelif alle Olimpiadi di Parigi divide i social. Nel profluvio di post sulla vicenda dell'atleta algerina sta creando un certo rumore il video di Maddalena Corvaglia, showgirl e influencer: "Se un uomo che si identifica in una donna ha il diritto di combattere alle Olimpiadi contro una donna, allora un bambino che si identifica in un adulto ha il diritto di guidare una macchina e acquistare bevande alcoliche?", afferma la 44enne che va contro quanto affermato pubblicamente dal Cio, cioè che l'algerina è una donna e ha tutto il diritto di partecipare al torneo di pugilato olimpico nella categoria 66 chilogrammi.

"In che direzione stiamo andando? Te lo sei chiesto? Se un anziano si identifica in un bambino di 4 anni e ha il diritto di essere trattato come tale può accedere quindi all'asilo? Se una bambina si identifica in un labrador e ha il diritto di essere trattata da labrador ha anche diritto ad andare al parchetto dei cani invece che a scuola?", si domanda l'ex Velina che chiosa: "Dove ci porterà tutto questo?", e ancora: "Dobbiamo fare attenzione perché la domanda a questo punto non è più se sia giusto o sbagliato, la domanda da porsi è: quale sarà il limite? Ci sarà un limite? Prova a pensarci: non c'è un limite!".

Se una che non si informa (e non ha ancora capito che Imane è una donna) si identifica in una divulgatrice, ci sarà un limite? Comunque dai Madda, che un programma in tv lo danno presto anche a te! pic.twitter.com/FALcyTWo9F — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 5, 2024

Selvaggia Lucarelli ha rilanciato il video con un commento al fulmicotone: "Se una che non si informa (e non ha ancora capito che Imane è una donna) si identifica in una divulgatrice, ci sarà un limite? Comunque dai Madda, che un programma in tv lo danno presto anche a te!", attacca la firma del Fatto. Il comico Dario Vergassola ribatte a Corvaglia con una battuta: "E se qualcuno si fa le labbra come un Labrador, è un Labrador?". Commento al quale la showgirl ha risposto con un emoticon, la faccina che ride. I commenti al post sono quasi tutti negativi e non mancano attacchi e insulti. Corvaglia, dopo un'ora, ha cancellato tutti i commenti rendo il post chiuso.