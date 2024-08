Luca Bizzarri furioso: "Carabinieri, venite a prenderla". Il video provocatorio

Alice Antico 08 agosto 2024 a

Il noto attore e conduttore Luca Bizzarri è finito al centro del gossip per una sconvolgente storia Instagram in cui ha commentato la stretta del governo sulla cannabis light. “La cannabis light sta per diventare illegale così è giusto che gli spacciatori si autodenuncino: io sono uno spacciatore”, ha detto nel video. Parole provocatorie che hanno lasciato gli utenti del web scioccati. Bizzarri si riprende mentre tiene in mano un bidone dal quale tira fuori numerosi pacchetti di marijuana legale. “Questo bidone è pieno – dice – chiunque sia venuto a casa mia lo sa, di cannabis light. Ce ne sarà un chilo e mezzo, due chili…non lo so. Quando diventerà del tutto illegale io inviterò i carabinieri a venire a casa mia a sequestrarmi la cannabis light e magari anche a denunciarmi”, continua la provocazione.

“Anche perché – dice ancora – altrimenti la regalerò, andrò in giro e la distribuirò alle persone per portarle dentro la droga, perché c’è chi pensa che quella roba lì sia una droga e c’è soprattutto chi specula sull’ignoranza della gente rovinando migliaia di persone che hanno investito in un mercato che prima era legale e poi non era più legale”. Anche se solito esporsi su questioni etiche e culturali rilevanti, Bizzarri si è mostrato in questo video come non mai, così provocatorio e pieno di rabbia.

La sua voleva essere una risposta alla scelta del governo Meloni di portare avanti il Ddl sicurezza. Si tratta del fatto che la cannabis light è stata nuovamente equiparata a quella illegale e, di conseguenza, il cannabidiolo, un estratto ottenuto dalla cannabis, non potrà più essere venduto nei negozi, nelle erboristerie e nei tabaccai ma solo nelle farmacie con ricetta medica non ripetibile. “Si tratta di scelte politiche e di costume che stanno minando il futuro di migliaia di imprenditori che avevano puntato sul nuovo mercato” dice il comico.