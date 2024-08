Stasera Italia, Sommi demolisce il governo Netanyahu: “Nemico soprattutto di Israele”

04 agosto 2024 a

a

a

Luca Sommi all’assalto di Benjamin Netanyahu. Il giornalista del Fatto Quotidiano, ospite della puntata del 4 agosto di Stasera Italia, programma pre-serale di Rete4 condotto da Sabrina Scampini, critica le mosse del numero uno di Israele e ciò che è stato fatto a Gaza in risposta a quanto scatenato da Hamas nello Stato ebraico: “Benjamin Netanyahu è il nemico soprattutto di Israele, perché dopo il pogrom del 7 ottobre, un pogrom disastroso al quale ovviamente ci voleva una risposta, la risposta di Israele ha fatto sì che quando tutto il mondo era dalla parte di Israele dopo quel 7 ottobre, nel giro di due-tre settimane tutto il mondo era contro Israele. Non è colpa di Israele, ma forse la risposta non è stata quella giusta. Un governo democraticamente eletto può fare la risposta sbagliata. Io sono filo semita, ma bisogna anche denunciare gli errori di un governo eletto”. Frasi che fanno scuotere la testa a Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero ed ospite della stessa trasmissione.