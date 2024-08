Israele, l'Iran non si ferma e blocca gli sforzi diplomatici: sarà guerra totale

04 agosto 2024 a

L’Iran ha respinto gli appelli a esercitare moderazione nella sua ritorsione su Israele per l’uccisione del capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, mentre si trovava in visita a Teheran. L’articolo rivelazione arriva dal Wall Street Journal, che riferisce le informazioni raccolte da una serie di fonti anonime a conoscenza della situazione. Teheran ha fatto sapere che non gli importa se l’attacco alla Stato ebraico innescherà una guerra nella regione.

La data è stata scelta: attacco multiplo contro Israele. E la Russia rifornisce l'Iran

Gli Stati Uniti hanno chiesto agli europei e ad altri alleati nella regione di trasmettere un messaggio all’Iran di opposizione a un’ulteriore escalation, avvertendo che qualsiasi attacco significativo scatenerà una risposta. Washington ha anche segnalato che gli sforzi del nuovo presidente iraniano Masoud Pezeshkian per migliorare l’impegno con l’Occidente avranno maggiori possibilità se Teheran mostra moderazione e ha sottolineato che sta esercitando la stessa pressione per una de-escalation su Israele. Momenti concitati, tutto il mondo cerca di evitare una maxi-guerra in Medio Oriente.