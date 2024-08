Stasera Italia, Capezzone smonta il “mito” Haniyeh: “Macellaio che ha costruito il 7 ottobre”

04 agosto 2024 a

Si discute dei destini del Medio Oriente e dello scontro, che può sfociare in guerra, tra Iran ed Israele nel corso della puntata del 4 agosto di Stasera Italia, il programma di Rete4 condotto da Sabrina Scampini. Tra gli ospiti figura Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, che non ha dubbi sulle parti da prendere: "Noi non possiamo essere terzi, quasi equidistanti tra le parti. Da un lato c'è uno stato che combatte per se stesso, i confini di Israele sono anche i nostri confini, anche se non ce ne rendiamo conto, dall'altro c'è una teocrazia islamista che vuole incendiare il mondo e che è artefice del terrorismo là e in qualche caso sponsor del terrorismo anche qua. Ho sentito dire che Ismail Haniyeh è stato ucciso, ma lui era il macellaio capo, l’uomo che ha costruito il 7 ottobre, l’uomo che ha dichiarato che ci vuole più sangue, nostro ed altrui. Israele il 7 ottobre ha subito il più grande pogrom dall’Olocausto. La mia opinione - chiosa Capezzone - è pro-Netanyahu, anche se si possono fare mille discussioni sul premier israeliano".