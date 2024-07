Pomeriggio5, Cecchi Paone brutale con Fugatti: “Orsa KJ1? Fallimento della politica”

30 luglio 2024 a

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, dopo aver revocato i precedenti decreti, ha emesso un decreto di abbattimento per la rimozione immediata dell’orsa Kj1, ritenuta responsabile dell’aggressione a un turista francese avvenuta il 16 luglio a Dro. La decisione di Fugatti è stata supportata da risultati di test genetici condotti dalla Fondazione Mach, che hanno confermato l’identità dell’orsa coinvolta nell’incidente e dal parere favorevole di Ispra. L’abbattimento è andato in scena questa mattina alle 7.30.

"Atto vile e cruento", l'abbattimento dell'orsa finisce in procura: la denuncia

La notizia è al centro del dibattito nel corso della puntata del 30 luglio di Pomeriggio 5, dove è ospite Alessandro Cecchi Paone, che è duro nel criticare la decisione delle autorità trentine: “Non esiste abbattere un orso pensando di punirlo per quello che ha fatto. Non esiste pensare che gli orsi sappiano che se si comportano come natura vuole verranno uccisi, non è che si passano parola. È la dichiarazione del fallimento di una politica locale di gestione della natura e del rapporto fra uomini e animali. Non è la prima volta che questo si manifesta. Si sa come difendersi, si sa come non disturbare gli animali, si sa come non far morire di fame e di solitudine i poveri cuccioli”.