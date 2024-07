Orsa KJ1 abbattuta, Biancofiore sotto choc: “Sono sconcertata, crudeltà inaudita”

Pietro De Leo 30 luglio 2024 a

“Sono letteralmente sconcertata”. Il Tempo telefona a Michaela Biancofiore, Capogruppo di Civici d’Italia-Noi Moderati al Senato, senatrice di Rovereto, quando le agenzie hanno appena diffuso la notizia dell’abbattimento dell’orsa KJ1 nei boschi di Padaro di Arco, nel suo collegio. Il plantigrado è risultato responsabile di almeno 7 interazioni con l’uomo. Il Corpo Forestale ha dato seguito a un decreto emanato nella notte dal Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, dopo aver revocato le ordinanze sospese dal Tar. “Aveva tre cuccioli al seguito, per 22 anni non aveva fatto male a nessuno”.



E’ indignata, senatrice.

Sì, perché è facile sparare. Fugatti (esponente della Lega n.d.r) fa parte della mia stessa coalizione e fa ancora più male, io da un mio amministratore del territorio mi aspetto che ragioni, non che ordini fucilazioni. Peraltro, era tutto premeditato: l’orsa è stata anestetizzata e dotata di collare qualche giorno fa, in modo da sapere sempre dove fosse e colpirla con certezza. Quanto accaduto è di una crudeltà inaudita.



Però era un esemplare pericoloso, anche l’Ispra aveva parlato di necessità di rimuoverlo. Esiste una terza via tra l’abbattimento e il lasciare tutto così com’è?

Sì. Innanzitutto rimuoverlo non significa ucciderlo, poi c’è la via della sterilizzazione delle orse. L’orso di per sé non attacca l’uomo, ma le madri con i cuccioli possono diventare aggressive. La tragedia di Andrea Papi lo dimostra, purtroppo: mentre correva nei boschi si era imbattuto nei cuccioli di JJ4, che lo ha attaccato e ucciso. Tutto questo è l’oggetto di una mia interrogazione. E mi fa piacere leggere che il ministro Pichetto proprio a seguito dell’abbattimento di KJ1 abbia preso le distanze da Fugatti e indicato la sterilizzazione come la strada principale da seguire, come da anni chiedono i veterinari provinciali.



Anche su JJ4 pende un’ordinanza di abbattimento, poi oggetto di ricorsi. L’animale oggi è in cattività. Oltre alla sterilizzazione, che fare degli orsi oggettivamente pericolosi?

La fauna selvatica è oggettivamente pericolosa se non gestita. Ci sono dei ‘santuari’ pronti ad accogliere i plantigradi.Dalla Romania all’Uzbekistan al Kazakistan. La Romania, in particolare, si è detta pronta ad accogliere JJ4, ma Fugatti non concede il trasferimento.



Perché se esiste questa soluzione non viene percorsa?

Non me lo spiego, se non con una logica: avere il ‘nemico’ orso cui fare la guerra può essere suggestivo in una certa parte di elettorato. Sembra quasi che gli orsi siano diventati aggressivi solo in questi ultimi anni. Possibile che prima di Fugatti non attaccassero mai? C’è una evidente chiave di lettura politica in tutto questo. Ma così non si risolvono i problemi.