Fedez, nostalgia di Chiara Ferragni? Il gesto nella notte che non sfugge

Fedez e Chiara Ferragni non sono più una coppia. Constatazione di fatto, questa, che a distanza di mesi dalla rottura ancora scatena i commenti di dispiacere dei fan. Il rapper si svaga tra vacanze lussuose, scorribande con il cagnolino Silvio e momenti di dolcezza con i figli. L'influencer, invece, cerca spensieratezza nelle serate tra amici e con la famiglia. Nella notte, però, un gesto di lui ha fatto pensare a un ritorno di fiamma o, quantomeno, a un forte senso di nostalgia. Il cantante, infatti, ha seguito di nuovo l'ex moglie su Instagram. Possibile che voglia riprovarci o è solo un tentativo di rimanere in buoni rapporti per il bene dei piccoli Leone e Vittoria?

Nessuno può dirlo. Intanto, però, i paparazzi sono al lavoro e la macchina del gossip è attiva. Se l'imprenditrice digitale è più attenta a non farsi immortalare insieme a persone che potrebbero alimentare le voci su presunti flirt, Fedez è già finito nel mirino delle fotocamere svariate volte. Lasciata la Sardegna, il rapper è volato a Saint Tropez. Con lui c'è anche Garance Authié, la supermodella francese che sembrava ormai lontana dal rapper e che, invece, è rispuntata nella sua cerchia di frequentazioni. Dalle storie pubblicate su Instagram, infatti, si deduce che i due siano nello stesso posto e sulla stessa barca.