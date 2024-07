Chiara Ferragni torna sui social, cosa posta da Maratea

16 luglio 2024 a

Chiara Ferragni torna sui social dopo vari giorni di silenzio assoluto. L'influencer ha postato due story Instagram in cui si mostra sdraiata nell'acqua di Maratea. Nel post recita testualmente: "Nella vita vincere o perdere accadranno entrambi. Ciò che non è accettabile è smettere". Negli ultimi mesi ho pensato a questa frase ogni giorno: l'ho trovata nella dedica di un'amica, negli abbracci caldi della mia famiglia, nei sorrisi e nei pianti e in tutti gli strani giochi del destino. Sussurata perfino dalla coppia che mangiava in barca al tramonto e che poi mi ha accolta per brindare alla vita, quella vita vera e autentica, piena di colpi di scena. Ed è allora che mi ripeto la mia frase: ciò che non è mai accettabile è smettere".

Prima di questo post da Maratea, l'ultima apparizione social dell'influencer consisteva in alcune foto in cui appariva insieme al cane Paloma, il golden retriever di famiglia, che festeggiava un anno di vita. Pochi giorni: poco per una persona qualunque, un’eternità per l’influencer e regina dei social, abituata a essere compulsivamente presente più volte al giorno e tornata, proprio recentemente, a postare molti contenuti relativi alla sua vita quotidiana. Sarà stato un caso, ma questo allontanamento momentaneo dal web dell’imprenditrice digitale è coinciso con il ricovero dell’ex marito Fedez per un’emorragia interna. Inizialmente poteva sembrare una forma di rispetto per ciò che stava accadendo al rapper, ma adesso cominciano a rincorrersi le voci sui possibili motivi di questo anomalo e prolungato silenzio. Sui siti di gossip si sussurra di un litigio fra i due avvenuto mentre Fedez era ancora in ospedale, nel quale lui avrebbe rinfacciato all’ex moglie di non essere andata a trovarlo durante la degenza. Voci senza alcun appiglio concreto, s’intende, ma che aumentano l’apprensione dei fan, soprattutto di quelli che vorrebbero vederli di nuovo insieme o comunque riappacificati. Nel frattempo, Fedez è invece tornato ’operativò dopo il ricovero, andando qualche giorno sul lago di Como -dove possiede una casa- con i figli, Leone e Vittoria, e poi in Sardegna, dove si trova da ieri. Non resta che attendere. La soap "Ferragnez" non è di certo finita qua.