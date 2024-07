Quarta Repubblica, Luttwak sul vice di Trump: "Perché ha scelto Vance"

15 luglio 2024 a

L'eco dell'attentato a Donald Trump arriva anche nella televisione italiana. Se n'è parlato durante la puntata di "Quarta Repubblica" andata in onda il 15 luglio su Rete4. In collegamento c'era anche Edward Luttwak che ha svelato il motivo per cui Donald Trump abbia scelto un repubblicano atipico come J.D. Vance. “Trump ha scelto il senatore Vance come suo vice e non un repubblicano classico perché vuole vincere i voti della classe operaia".

Poi Luttwak ha affrontato anche il discorso sulle conseguenze dell'attentato dell'altro giorno. "Da quando è successo - ha detto Luttwak a Nicola Porro - Trump non ha detto nulla che non fosse calmante. Biden si è scusato. Quello che è successo è stato il picco. Finora Trump si presentava come forte e duro ma solo a parole. Adesso gli americani hanno visto che è virile, coraggioso e forte e questo avrà un effetto importante sulle elezioni. Ora tutti sanno che è una persona vera. Chi non si è ancora scusato è la classe intellettuale che aveva detto che Trump è come Hitler".