Stasera Italia, Sallusti smonta i “pacifisti con i soldi degli altri”

Si discute di spese militari e del sostegno alla Nato dei suoi paesi membri nel corso della puntata del 13 luglio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Sabrina Scampini. Tra gli ospiti figura Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, che non è tenero contro chi si scaglia contro l’aumento fino al 2% del Pil delle spese militari: “Nessun Paese europeo, tanto meno l’Italia, è in grado di difendere i suoi cieli, i suoi mari e addirittura il suo territorio da solo. Tanto è vero che esiste la Nato, cioè mettendo insieme le forze si è creato uno scudo sull’Occidente. Però queste forze costano, se uno vuole difendere il suo Paese deve mettere la sua quota, mi sembra una cosa quasi banale da dire. Per anni questo principio è stato disatteso, perché sembrava che non fosse più necessaria una difesa dell’Occidente, invece adesso bisogna pagare il conto. Noi siamo specialisti nel fare i pacifisti con i soldi degli altri. Giustamente – chiosa il giornalista - ci viene ricordato che la pace va difesa e difenderla ha un costo”.