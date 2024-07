L'Aria che tira, la provocazione di Greta Cristini: "Gli Usa non fanno più paura"

12 luglio 2024 a

a

a

Lo scontro in Ucraina e le scelte di Vladimir Putin. Se n'è parlato nel corso della puntata de L'Aria che Tira in onda il 12 luglio su La7. Ospite in studio era Greta Cristini, analista geopolitica, che ha svelato le ragioni dell'attacco di Putin all'Ucraina.

"Mélenchon non è il Pd", botte da orbi tra Sardone e Boldrini

"Il concetto di deterrenza attuale è un po' diverso - ha detto Greta Cristini . Anzi è in crisi perché altrimenti come mai il 24 febbraio 2022 Vladimir Putin ha attaccato un Paese che aveva già manifestato la sua tensione euro-atlantica? L'ha fatto perché gli americani non fanno più così paura. Insomma il concetto di deterrenza americana è in crisi. Quello che sta avvenendo è un innalzamento delle tensioni in quella che alcuni definiscono una cortina d'acciaio perché se l'Ucraina entrerà nella Nato non ci sarà più quello spazio cuscinetto così importante per la sicurezza russa".