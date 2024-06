Omnibus, Perina spiana i trionfalismi di Schlein: “Anche un po' meno…”

25 giugno 2024 a

a

a

Si discute degli esiti dei ballottaggi (finiti 17-10 per la sinistra) e delle razioni politiche nel corso della puntata del 25 giugno di Omnibus, talk show del mattino di La7 con Alessandra Sardoni alla conduzione. Tra gli ospiti c’è la giornalista Flavia Perina, che commenta i toni trionfalistici di Elly Schlein, segretaria del Partito democratico: “Forse parlare di un messaggio a Giorgia Meloni è un po’ troppo, anche un po’ meno… In questo voto ci sono due lezioni, una per la destra e una per la sinistra. Quella per la destra è che deve prestare più attenzione alla scelta dei candidati e alle dinamiche del voto locale, anche se su questa strada ci si sono già messi, basti ricordare le elezioni catastrofiche di Roma e Milano, con Michetti e Bernardo, che furono due scelte veramente penalizzati. Un po’ il meccanismo si è rimesso in moto, perché in questa circostanza ci sono state anche delle scelte competitive”.

Schlein fa di testa sua e lancia Zingaretti. Ai riformisti zero tituli: putiferio in vista

“Penso ad esempio - prosegue la firma de La Stampa - al recupero di una figura come quella di Adriana Poli Bortone a Lecce, che anche se di misura ha determinato una vittoria significativa in Puglia. Quindi per la destra deve stare più attenta alle scelte sul territorio, non può pensare che la bacchetta magica di Meloni serva ad intronare un sindaco che magari nessuno conosce, che non ha storia o capacità dimostrate. Per la sinistra la lezione è quella delle alleanze. È evidente da questa consultazione che quando riesce a imbastire un canovaccio di alleanze largo la sinistra può essere competitiva. Schlein - chiosa Perina - dice forse un po’ troppo però sta nella gara, mentre fino a qualche tempo fa nella gara non ci stava proprio”.