Omnibus, la profezia di Sabino Cassese: "Cosa rischia Donald Trump"

La giuria ha appena condannato Donald Trump per le vicende legate al tentativo di corruzione e inquinamento delle prove nel caso della pornostar Stormy Daniels. Cosa succede adesso negli Stati Uniti? Per Trump ci sarà ancora la possibilità di candidarsi alle prossime elezioni presidenziali previste il 5 novembre? Se ne parla nel corso della trasmissione "Omnibus" su La7. Il costituzionalista ricorda che il tycoon ha ancora vari procedimenti sul tavolo. Vediamo cosa rischia.

"Finora abbiamo solo una decisione della giuria che l'ha giudicato colpevole - ha detto Sabino Cassese - Il giudice adesso ha qualche giorno per stabilire la sanzione. Quindi dobbiamo aspettare ancora. Negli Stati Uniti il corso della giustizia e quello delle elezioni sono nettamente separati quindi Trump continua a potersi presentare alle elezioni e a essere candidato. Oltretutto questa è soltanto una delle quattro procedure che riguardano Trump. Ha ancora in corso procedure penali che riguardano l'elezione in Georgia, la detenzione illegali di documenti riservati presso la sua abitazione e che non potevano essere lì e la questione dell'assalto a Capitol Hill. Per questo lui corre pericoli che vanno da pesanti ammende fino a 10 anni di carcere. Questo non vuol dire che lui non si possa presentare alle elezioni. In un sistema come quello americano queste due cose corrono su piste separate. Quindi non ci sono pericoli di inquinamento come quelli che ci sono in Italia".