Ilaria Salis, la rabbia di Rita Dalla Chiesa: "Perché la sinistra difende chi occupa?"

02 luglio 2024 a

a

a

Perché la sinistra, "che per anni non ha mai detto niente sulle case occupate, oggi si ostina a difendere strenuamente" Ilaria Salis? Rita dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo a Quarta Repubblica lunedì 1 luglio, tocca il nervo scoperto della doppia morale del partito di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. "L’onorevole Salis pensa di risolvere il problema delle case popolari occupando abusivamente. Sembra, infatti, che l’eurodeputata non abbia occupato solo una abitazione, ma addirittura due", afferma Dalla Chiesa sulle ultime rivelazioni che riguardano l'ex detenuta in Ugheria. "Parlare di questo tema è giustissimo- ha proseguito- per troppi anni, in studio con Mario Giordano, ho parlato dell’occupazione abusiva delle case, ho sentito tante storie, ho visto le lacrime di persone che, dopo avere lavorato per tutta la vita per avere una casa propria, l’hanno persa perché è stata occupata, e nemmeno i carabinieri riuscivano a restituirla ai legittimi proprietari. Non possono essere lasciati soli i cittadini a combattere contro chi non ha nessun rispetto per la proprietà privata".

Sinistra Italiana e i 420mila euro di affitti non pagati. I "buffi" di Fratoianni & Co.

E ancora: "Non è stata l’onorevole Salis a puntare i fari sul problema delle case: sta cavalcando l’onda dopo che si è scoperto che ha occupato abusivamente lei un’abitazione per tanti anni. Da sempre stiamo cercando di dare voce a chi non ne ha, a chi è in lista di attesa e non riesce ad entrare in una casa che spetterebbe loro di diritto. Questo lo diciamo tutti da anni. E allora, perché la sinistra, che per anni, sulle case occupate non ha mai detto niente, oggi si ostina a difendere strenuamente l’onorevole Salis? Perché difende a oltranza una persona che ha occupato due case abusivamente, non per motivi meramente politici, dicendo che è’ legale l’illegalità’?", ha la domanda di Dalla Chiesa che risuona in studio.